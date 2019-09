Getränke : Osteuropa ist für Schloss Wachenheim Wachstumsmotor

Trier (hw) Die Schloss Wachenheim AG mit Stammsitz in Trier ist mit ihrem abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden. Für den Getränkekonzern endet das Wirtschaftsjahr jeweils am 30. Juni.

Mit den Zahlen ist das Unternehmen zufrieden. „Mit unseren konzernweit starken Marken und innovativen Produkten haben wir auch in diesem Geschäftsjahr die Märkte belebt. Damit konnten wir unsere Position als einer der bedeutendsten Schaum- und Perlweinhersteller in Europa weiter festigen“, lautet das Resümee von Vorstandssprecher Oliver Gloden.

In den drei Teilkonzernen sieht Schloss Wachenheim unterschiedliche Entwicklungen. So spricht das Unternehmen von einer ausgezeichneten Entwicklung in Ostmitteleuropa. „In allen Ländern und in nahezu allen Produktkategorien konnte ein Absatz- und Umsatzplus erzielt werden. Als Wachstumsmotor hätten sich einmal mehr die dynamischen Märkte in Polen, Rumänien, Tschechien und der Slowakei erwiesen.“