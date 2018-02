Schloss Wachenheimmit gutem Start

Ihr Name

(hw) Mit guten Zahlen hat die Schloss Wachenheim AG die erste Hälfte des Geschäftsjahres (1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018) abgeschlossen. Das operative Ergebnis (Ebit/ der Gewinn vor Zinsen und Steuern) ist auf 19,4 Millionen Euro gestiegen. Das ist ein Plus zum Vorjahreszeitraum von 8,4 Prozent.

Die Umsatzerlöse des Trierer Unternehmens erhöhten sich dabei um 11,6 Millionen Euro (+ 6,8 Prozent) auf 182,4 Millionen Euro. Beim Konzernjahresüberschuss verzeichnete die Schloss Wachenheim AG ein Plus von 5,5 Prozent auf 13,8 Millionen Euro. „Die Fortsetzung unserer positiven Entwicklung im ersten Geschäftsjahreshalbjahr sowie das anhaltend positive Konsumklima in für uns wichtigen Absatzmärkten lassen uns zuversichtlich in die Zukunft blicken. Wir sind optimistisch, unsere Marktposition weiter nachhaltig stärken zu können“, sagt Vorstandssprecher Oliver Gloden.

In den ersten sechs Monaten stieg die Zahl der verkauften Flaschen (umgerechnet in durchschnittliche 1/1-Flaschen) auf 129 Millionen an (+ zwei Prozent).

Die Schloss Wachenheim AG ist einer der größten Anbieter von Schaum- und Perlweinen sowie anderen alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken. Zur Produktpalette der Unternehmensgruppe gehören internationale Marken wie Faber, Light live und Robby Bubble (Deutschland), Charles Volner, Muscador und Opéra (Frankreich), Cin&Cin, Dorato und Cydr Lubelski (Polen). Der Konzern ist in sechs Ländern mit eigenen Gesellschaften aktiv (Deutschland, Frankreich, Polen, Rumänien, Tschechien und in der Slowakei) mit 1377 Beschäftigten. Der Gesamtumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2016/17 auf 296,1 Millionen Euro.