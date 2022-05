Kult aus dem Saarland : 60 Jahre Schogetten: Jubiläum für ein süßes Stück Saarlouis (mit Bildergalerie)

Saarlouis/Saarwellingen Ludwig Schokolade feiert den 60. Geburtstag von Schogetten. Und statt Torte gibt es — wie sollte es anders sein — natürlich Schokolade.

Von Nicole Bastong

Sie ist ein Markenzeichen, made in Saarlouis. Die Schogette kennt jeder und vermutlich hatte jeder schon mal eines der kleinen süßen Stückchen im Mund. In inzwischen über 70 Ländern der Erde findet man sie: Egal ob in Dubai, in London, in Amsterdam oder in Stockholm – dreht man die Packung um, steht dort kleingedruckt: Hergestellt in Saarlouis. Ein Stückchen Heimat, wo immer man gerade ist.

Die Schogette hat sich als Marke fest etabliert: Seit 60 Jahren gibt es sie, und sie ist nach wie vor gefragt. Satte 180 Millionen Packungen Schogetten verlassen jedes Jahr die beiden Produktionsstandorte in Saarlouis und Saarwellingen. Die Ludwig Schokolade zählt damit zu den leistungsfähigsten Schokoladenproduzenten weltweit. Seit 30 Jahren laufen die kleinen Schokovierecke mit dem Sternchen im Saarland vom Band.

Werkleiter und damit Chef von Ludwig Schokolade, die zur Krüger-Gruppe gehört, ist seit 2017 Claus Hafner. Er folgte Bruno Proietti nach, unter dem er schon stellvertretender Werkleiter war; seit 2001 gehört er zum Haus. Hafner, Jahrgang 1969, ist Diplom-Maschinenbauingenieur und hat einen Master in Ökonomie und Management.

Seit 1962 wird die Schogette in der Pappschachtel, aus der die Stückchen herausgeschüttet werden können, verkauft. Begonnen hatte es mit der Ur-Sorte Vollmilch. Die ist der Klassiker, ebenso die grünverpackte Schoko-Nuss. Die Rezeptur wurde im Laufe der Jahrzehnte immer mal wieder angepasst. Viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen durften Schokoladenliebhaber schon kosten.

13 Sorten gibt es im Standardprogramm. Dazu kommen saisonale und spezielle Sorten („Gold Selections“), „Limited Editions“ und eine Sorte des Jahres. Im Jubiläumsjahr heißt diese übrigens schlicht „Happy Birthday“ und wartet gar nicht schlicht mit weißer Schokolade, bunten Streuseln, Gianduja Nougat und Zartbitterschokolade dreifach geschichtet auf. „Schogetten“ heißen sie übrigens weltweit. Nur die Geschmacksrichtung ist oft in den Landessprachen auf die Schachteln gedruckt.

Strawberry Cheesecake, Lemon Cupcake oder Mokka Tarte sind weitere Geschmacksrichtungen im Jubiläumsjahr. Auch vegan ist die Schogette inzwischen zu haben, in den Sorten Vanille-Erdbeer, Salz-Karamell und Cacao Cookie im klimaneutralen Papier-Beutel. Und auch für Nachhaltigkeit engagiert sich der Schokoladenhersteller im Kakaosektor. Beständigkeit und verlässlich hochwertige Rohstoffe auf der einen Seite und Innovationskraft mit immer neuen Ideen – das ist wohl das Erfolgsrezept von 60 Jahren Markengeschichte, findet der Hersteller Ludwig Schokolade.

Jede einzelne Schogette auf der Welt kommt aus dem Saarland: Modernste Produktionsanlagen und neuste Fertigungstechnologien sorgen unter einem stetigen Qualitätsmanagement dafür. Die Schokoladenfabrik ist aber auch einer der größten Arbeitgeber der Region: Inklusive der Logistik arbeiten in Saarlouis und Saarwellingen bis zu 1300 Mitarbeiter. 22 Auszubildende lernen derzeit in ganz verschiedenen Fachgebieten, von der Fachkraft für Süßwarentechnik bis zum Anlagenelektroniker. 2014 wurde am Standort Saarwellingen eine der weltweit modernsten Anlagen für die Herstellung der Schogetten aufgebaut; seitdem werden an beiden Standorten Schogetten in den Formaten 33, 100 und 150 Gramm produziert.