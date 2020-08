Soziales : Diskussion mit Malu Dreyer: Mehr Verständnis für Behinderte

Diskutieren über die Situation der Behinderten in den Betrieben (von links): Ulrich Rura (Stihl), MP Malu Dreyer, Ralph Kömmlinger (Volvo), Karl-Heinz Lieser (GKN), Christian Z. Schmitz (Erster BeVo IG Metall), Karl-Rudolf Diedrich (tk Bilstein), Markus Meinberg (Bosch Thermotechnik). Foto: TV/IG Metall

Trier (red) Auch in Corona-Zeiten sind persönliche Treffen wichtig und möglich. So trafen sich die betrieblichen Vertreter der Schwerbehinderten (SBV) der IG Metall Trier mit der Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu einem Austausch.

Sie berichteten aus der betrieblichen Praxis beim Umgang mit den verschiedenen Behörden, unter anderem des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, der Reha-Abteilung der Arbeitsagentur oder der Rentenversicherung. „Es ist in den letzten Jahren der Eindruck entstanden, dass die Behörden bei der Erstbegutachtung oder bei der Gewährung von Leistungen zunächst erst mal abblocken“, so der Sprecher der betrieblichen Schwerbehindertenvertreter in der IG Metall Trier, Ulrich Rura von der Firma Stihl aus Prüm/Weinsheim.