Siegenia Aubi:200 Beschäftigte bei Warnstreik

(hw) Rund 200 Beschäftigte von Siegenia Aubi haben sich am Freitagmorgen an einem Warnstreik beteiligt. Die Mitarbeiter aus Hermeskeil und Reinsfeld wurden von Gewerkschafts-Delegationen von Schaeffler und Thyssenkrupp Bilstein unterstützt. „Wir sind mit der Aktion sehr zufrieden“, sagt Christian Z. Schmitz, IG-Metall-Chef in der Region. Die Gewerkschaft will mit ihren Maßnahmen das Unternehmen bewegen, einen Anerkennungstarifvertrag zu akzeptieren, der alle in der Metall- und Elektroindustrie verhandelten Ergebnisse beinhaltet. Die Firma ist vor kurzem aus der Flächentarifbindung ausgetreten.