Umlagerung in der Eifel Simon-Fleisch schließt Schlachthof in Prüm

Ein nachhaltiges moderates Wachstum wünscht sich Geschäftsführer Bernhard J. Simon, und das gelingt dem Unternehmen auch in einem schwierigen Marktumfeld. Im ersten Halbjahr wurden 540.000 Schweine in Wittlich geschlachtet, dies bedeutet ein Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum von acht Prozent. Die Unternehmensgruppe erwirtschaftet insgesamt einen Jahresumsatz von 430 Millionen Euro und hat 850 Mitarbeiter beschäftigt. Zur Unternehmensgruppe Simon-Fleisch gehören unter anderem (siehe Info) die Eifelfleisch GmbH in Gerolstein und die Klaus-Dieter Fuchs GmbH in Prüm.