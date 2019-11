Kreative Geschäftsidee : Die Grenze ist nur die eigene Kreativität

Trier Es hat etwas Bezauberndes: Allein mit den Augen steuert Adrian Wegener Bausteine über den Bildschirm: Am Ende ist ein kleines Haus entstanden. Was zunächst wie ein Lego-Spiel aussieht, könnte vielen behinderten Menschen den Zugang zur digitalen Welt öffnen.

Der 24-jährige Adrian Wegener studiert in Trier Intermedia Design. Nach seinem Bachelor ist er nun im Master-Studium. Sein Projekt, das er betreut und entwickelt hat, sorgt aber auch außerhalb des Campus für Furore. So ist der junge Mann aus Göttingen in Niedersachsen ein Anwärter auf die Auszeichnung „Kultur- und Kreativpiloten 2019“.