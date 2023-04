Forstwirtschaft Vielseitiges Holz: Die gute deutsche Eiche

Was es damit auf sich hat, erläutert Revierförsterin Lea Epper vom Forstamt Trier. Einmal im Jahr lädt Landesforsten Rheinland-Pfalz an dieser Stelle zur Wertholz-Versteigerung ein. „Unter dem Begriff Wertholz versteht man Bäume, die einen möglichst großen Durchmesser und kaum Qualitätsfehler haben. Die Stämme sind entastet, haben keine Wasserreiser, besitzen einen gleichmäßigen Jahresringaufbau, haben keine Fäule oder Risse und besitzen eine feine Rinde, was eine gute Verarbeitung verspricht.“