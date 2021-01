Regionale Konjunktur : „Das Glas ist halb voll, nicht halb leer“

Trier Die Wirtschaft in der Region stabilisiert sich im Lockdown. Das ist das Ergebnis der jüngsten IHK-Konjunkturumfrage. Doch es zeigt sich auch, dass die Branchen unterschiedlich unter der Pandemie leiden.

Der Indikator, der die aktuelle Geschäftslage und die mittelfristigen Geschäftserwartungen zusammenfasst, bewegt sich damit weiterhin im neutralen Bereich nahe der 100-Punkte-Marke. In Spitzenjahren, etwa 2011 oder 2018, meldeten die regionalen Unternehmen weit bessere Kerndaten, der Indikator schrammte an der 140er-Marke.

Zudem ist ein Trend zu erkennen, den es in Vor-Corona-Zeiten niemals gab. In der Industrie ist das Konjunkturklima gut (121 Punkte), im Dienstleistungssektor unterdurchschnittlich (96 Punkte) und im Handel schlecht (82 Punkte).

IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Glockauer fordert Konzepte: „Wie kann der stationäre Einzelhandel wieder öffnen?“ Aus seiner Sicht ist das eine dringliche Aufgabe für die Politik. Die Unternehmen hätten ihre Hausaufgaben vorbildlich erledigt. Schlüssige Hygienekonzepte, neue Absatzwege und -modelle – die mittelständischen Unternehmen in der Region, zeigten, dass sie auch in solchen Krisen innovativ seien. „Aber warum sollte es nicht möglich sein, dass man sich in einem Bekleidungsgeschäft eine Jeans kauft?“ Wenige Leute in einem solchen Geschäft seien sicher ein geringeres Risiko, als viele Menschen in einem Lebensmittelgeschäft.