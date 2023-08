Camping „Schöne Landschaft allein reicht nicht mehr“

In Düsseldorf findet vom 26. August bis 3. September der Caravan-Salon statt, die weltweit größte Campingmesse. Was können Menschen dort finden, die Stammgäste in unserer Region sind oder es aufgrund erster Erfahrungen werden möchten? Und welche vorläufige Bilanz ziehen Gastgeber in der freien Natur? Wie ist die Nachfrage? Und was hat sich geändert? Wir haben nachgefragt und werden vor Ort sein.