Gaststätten : Schnitzel teurer, Bedienung zufriedener? So will die Gastronomie wieder mehr Personal gewinnen

Mahlzeit! Wer künftig essen gehen will, muss sich auf Preissteigerungen fürs Lieblingsschnitzel einstellen. Denn die Branche ringt um jede Fachkraft und will mit besserer Bezahlung mehr Personal gewinnen. Foto: dpa Foto: dpa/Christophe Gateau

Trier Mehr Wertschätzung fürs Personal, höhere Gehälter und damit höhere Preise an Theke und Speisetisch: So wollen Gastronomie und Hotellerie mehr Fachkräfte in die Branche locken und ihre Zukunft sichern.