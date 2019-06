Regionale Wirtschaft : Auf den Geschmack gekommen

Trier Studierende der Universität Trier gründen Start-up für regionale Lebensmittel.

Die Idee entstand, als Michael Steffen jede Woche seiner Großmutter beim Einkaufen half: „Selbst in unserer gut strukturierten Gesellschaft ist es für viele, gerade ältere Menschen, ein Problem, ihren wöchentlichen Lebensmitteleinkauf zu bewerkstelligen. Wir wollen es Menschen möglichst einfach machen, an regionale Produkte zu kommen.“ Aus dem Problem wuchs das Geschäftsmodell: Wie wäre es, Lebensmittel von regionalen Produzenten direkt in private Haushalte zu bringen? Co-Gründer Yannik van Breen: „Wir wollen eine Plattform bieten, mit der alle leichter an regionale Lebensmittel gelangen können und regionale Produzenten unterstützen. Davon profitieren natürlich auch ältere Menschen.“