Trier : Was Sie zur Steuererklärung nun wissen müssen

Trier Die Corona-Krise hat Deutschland fest im Griff. Mit dem Lockdown ist die regionale Wirtschaft heruntergefahren. Arbeitnehmer können sich Gedanken um ihre Steuererklärung machen, denn Corona wirft auch viele steuerliche Fragen auf.

Wer zahlt mir Strom und Telefonkosten im Homeoffice? Salm: Beim Strom und ähnlichem ist leider nur eine Pauschale in der Höhe von fünf Euro pro Kalendertag, an dem ausschließlich im Homeoffice gearbeitet wurde, vorgesehen. Der Höchstbetrag liegt bei 600 Euro im Jahr. Telefonkosten können zu 20 Prozent – höchstens aber 20 Euro im Monat – abgesetzt werden, wenn Sie nicht vom Arbeitgeber erstattet werden.



Ich habe im Homeoffice kein eigenes Arbeitszimmer, sondern sitze am Wohnzimmertisch. Macht das bei der Steuererklärung etwas aus? Von der Lahr: Es ist angedacht für jeden nachgewiesenen Home­office-Tag (Bescheinigung des Arbeitgebers!) für die Jahre 2020 und 2021 eine allgemeine Werbungskostenpauschale in Höhe von fünf Euro zu gewähren. Hiermit sollen dann alle zu Hause anfallenden Kosten abgedeckt werden. Kommt der Arbeitnehmer jedoch nicht über den Arbeitnehmer-Pauschbetrag in Höhe von 1000 Euro gibt es die Homeoffice-Pauschale nicht zusätzlich. Insoweit geht das Homeoffice steuerliche dann ins Leere. Übrigens ist die Homeoffice-Pauschale auf 120 Arbeitstage, also 600 Euro gedeckelt.