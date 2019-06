Trier : Thomas Baumarkt in Trier wird an Bauhaus verkauft

Thomas Baumarkt in Trier wird an Bauhaus verkauft

Der Trierer Taditionsbaumarkt Thomas wird verkauft. Die Mannheimer Baumarktkette Bauhaus wird den Trierer Markt und den Baustoffhandel Anfang nächsten Jahres übernehmen, bestätigte Geschäftsführer Ralph Thomas am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung.

Als Grund für den Verkauf des in der Luxemburger Straße ansässigen Unternehmens nennt Thomas ein Angebot von Bauhaus: „Die wollten unbedingt nach Trier.“ Der vor drei Jahren verstorbene Gründer der Baumarktkette Bauhaus, Heinz Georg Baus, gilt als Pionier der Baumarkt-Branche in Deutschland. Europaweit ist die Kette mit über 260 Geschäften in 19 Ländern vertreten. Das Unternehmen ist im Besitz einer Familienstiftung.

Thomas-Baumarkt hatte 1948 sein erstes Geschäft in Trier eröffnet. 2007 zog die Firma aus Platzgründen vom alten Standort in der Aachener Straße zum heutigen Standort in der Nähe des Trierer Gefängnisses um. Das dortige Gelände des Unternehmens an der Ecke Luxemburger-/Gottbillstraße umfasst rund 50 000 Quadratmeter.