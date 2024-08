Thyssenkrupp-Pläne 200 Stellen bei Bilstein in Mandern in Gefahr?

In der Hochwald-Region droht ein massiver Job-Kahlschlag: 400 Arbeitsplätze sollen beim Karosseriebau-Spezialisten Thyssenkrupp Automotive Body Solutions im saarländischen Lockweiler abgebaut werden, 200 weitere beim Stoßdämpfer-Produzenten Bilstein in Mandern. Am Freitagnachmittag machten der Betriebsrat des Werkes in Lockweiler und die Gewerkschaft IG Metall gegen diese Pläne mobil, riefen im Umfeld einer Betriebsversammlung in der Herbert-Klein-Halle in Wadern zu einer Protestkundgebung auf.