Stahlstreit der Vorstände eskaliert Werk in Mandern: Geht Bilstein mit ThyssenKrupp unter?

Sieben Rücktritte von Vorständen und Aufsichtsräten in wenigen Stunden und Tagen: Noch größer könnte der Scherbenhaufen bei Deutschlands größtem Stahlkocher, der ThyssenKrupp Steel, wohl kaum sein als das, was die Führungsriege um Vorstandschef Bernhard Osburg und den Aufsichtsratsvorsitzenden, den ehemaligen Vize-Bundeskanzler und Ex-Bundeswirtschaftsminister, Sigmar Gabriel angerichtet haben. Allerdings wirkt sich das Führungsdesaster von Duisburg aus bis in die Region Trier. Und damit wird das peinliche Kapitel spürbar für die wirtschaftliche und Industrie-Entwicklung auch bei uns.