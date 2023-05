Ausstellung Lange Lieferzeiten, komplizierte Förderung

Aufgrund der aktuellen und ständig geänderten Gesetzesinitiativen, egal, ob aus Berlin oder Brüssel, stand das Thema Heizen an den meisten Ständen, aber auch bei den zahlreichen Vorträgen im Fokus. Wann muss die Ölheizung raus, was bringt eine Wärmepumpe, darf ich künftig eigentlich noch mit Holz oder Pellets heizen? Bei den Verbrauchern ist die Verunsicherung groß, was geht, was muss und was darf nicht? Daher waren bei der Öko-Messe neben den Unternehmen der Heizungsbranche auch Energieberater und Verbraucherzentrale gefragt. Wohin die Reise geht, zeigte auch die Präsenz aller großen Wärmepumpenhersteller – mittlerweile auch aus Asien – auf dem Messegelände. Was aber an so ziemlich allen Ständen gerade bei den regionalen Handwerksbetrieben auffiel: Wer den Klimawandel voranbringen will, braucht dafür Fachleute. Und die fehlen überall, daher wurde gezielt auch um Azubis und Mitarbeiter geworben.