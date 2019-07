Tourismus : Ausflug zu den schönsten Seiten der Mosel

Trier Für Touristen aus Europa und aller Welt sind Schiffstouren auf der Mosel oder der Saar ein besonderes Erlebnis. Die Passagierschifffahrt in der Region boomt.

Ludwig Vögele hat die Logistik am Standort Trier übernommen. In den vergangenen Jahren hat sich die Branche erheblich gewandelt. „Früher sind wir von Ostern bis Oktober gefahren, heute endet das Jahr mit der Silvester-Gala, und das neue beginnt mit dem Neujahrsbrunch“, sagt Ludwig Vögele.

Neben den Panoramafahrten und Tagestouren gewinnen Eventfahrten immer mehr an Bedeutung. Für Ludwig Vögele ist deshalb kaum noch Zeit, selbst in den Führerstand der Undine I, der Undine II oder der Wappen von Trier (wird derzeit überholt) zu steigen. Drei Kapitäne und fünf Beschäftigte sind das feste Mitarbeiterteam, das bei Bedarf Unterstützung bekommt.

Während die Moseltouren bei Touristen überaus beliebt sind, traut sich nur selten ein Trierer aufs Schiff. Dabei könnten die Einheimischen am letzten Oktobersonntag (Mantelsonntag) sogar gratis über ihre Mosel schippern. „Dann bieten wir immer in Zusammenarbeit mit dem TV den Volksfreundtag auf der Mosel an, und alle dürfen kostenlos mitfahren. Meist sind das dann 600 bis 800 Gäste“, so der Schiffsführer.