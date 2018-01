Rheinland-Pfalz entzieht 342 Spielhallen die Konzession

Aus für Spielhallen in Rheinland-Pfalz

In den anderen großen Städten in Rheinland-Pfalz haben mehr Spielhallen als in Trier eine glücksspielrechtliche Erlaubnis über 2021 hinaus erhalten. Nach derzeitigem Stand werden laut ADD in Ludwigshafen von 17 Hallen vier Standorte erhalten, in Kaiserslautern von 34 Hallen 13, in Mainz von 35 Hallen elf und in Koblenz dürfen von 37 Spielotheken zehn Standorte weiterbetrieben werden.