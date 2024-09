Tipps zur Ausbildungsmesse Azubi-Messe „Dein Tag, Deine Chance“: So viel Auswahl gibt es nirgends

Trier · Mit fast 70 Ausstellern ist die 20. Auflage der Ausbildungsmesse „Dein Tag, Deine Chance“ am 27. Oktober in Trier die wohl bunteste Beratungsmesse rund um das Thema Berufsorientierung. Junge Leute entdecken die Klassiker der Dualen Ausbildung, aber auch jede Menge Berufe mit großer Zukunft. Was es alles zu entdecken gibt.

19.09.2024 , 16:27 Uhr

Bei manchen Ausstellern können junge Leute auch eigene praktische Erfahrungen sammeln wie hier etwa in einem Fahrsimulator. Archivfoto: Sabine Schwadorf Foto: Sabine Schwadorf