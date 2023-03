Bekannt aus der „heute-show“ In Trier löst er ein großes Versprechen ein - Comedian Till Reiners kommt in die Europahalle

Karl Marx mag gar nicht so berühmt sein für seine zarte Lyrik, das Poetische war in seinen Schriften auch nicht das zentrale Anliegen. Die erste echte Bühnen-Auszeichnung, die Till Reiners bekommen hat, heißt aber eben doch „Karl Marx Poesiepreis“. Den gab‘s im Jahr 2009. Nichts, was heute im Wohnzimmer in der Vitrine stünde, „aber ich trage den Preis noch in meinem Herzen“, sagt Reiners im Telefonat mit dem TV.