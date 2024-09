Sterne und Siegel Diese Restaurants und Hotels in Trier wurden für ihre herausragende Qualität geehrt

Sieben Hotels, Restaurants und Beherbergungsbetriebe aus der Region Trier dürfen sich in diesem Jahr zusätzlich über ein Plus an Qualität freuen. Denn sie wurden gemeinsam mit 33 weiteren Landesbetrieben der Beherbergungsbranche mit der Deutschen Hotelklassifizierung erstmals geehrt oder bei Sternen und Siegeln höher klassifiziert. Die Klassifizierung erfolgte von 3-Sterne-Superior bis 4-Sterne-Superior. Es wurden elf Umweltauszeichnungen und 15 Auszeichnungen zum Top-Ausbildungsbetrieb vergeben.