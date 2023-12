Zahl ist deutlich gestiegen „Ein Geschäftskiller“ – Allein in der Region Trier fehlen 10.000 Fachkräfte

Der wachsende Fachkräftemangel in der Region Trier treibt den Experten von Industrie- und Handelskammer (IHK) und Handwerkskammer (HWK) zunehmend die Sorgenfalten auf die Stirn. „Schon jetzt fällt Wertschöpfung weg, weil es keine Fachkräfte gibt, die alle Aufträge abarbeiten können“, sagt Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der IHK Trier. Heißt: Viele Unternehmen nehmen nicht mehr alle Aufträge an, die Umsätze und Gewinne gehen zurück – die Region wird ärmer. „Schon jetzt ist der Fachkräftemangel ein Geschäftskiller“, sagt HWK-Geschäftsführer Matthias Schwalbach. „Und wir stehen erst am Anfang der Entwicklung.“