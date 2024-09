Keine Standortschließung Auch Filialen in Trier: Katholische Banken-Hochzeit rückt näher

Das Schild über dem Eingang der Trierer Filiale der Pax-Bank wird wohl bald umgestaltet werden müssen – in Pax-Bank für Kirche und Caritas. So lautet der Name nach der Fusion der kirchlichen Kreditinstitute Pax-Bank und Bank für Kirche und Caritas. Archiv-Foto: Roland Morgen

Foto: Roland Morgen