Sportgeschäft in Trier hat geöffnet So sieht es im neuen Intersport an der Porta Nigra aus (Fotos)

Die Neugier auf das neue Sportgeschäft in Trier ist groß. Doch zunächst durften nur diejenigen das Angebot in den Räumen der ehemaligen Sparkasse Simeonstraße in Augenschein nehmen, die bereits als Stammkunden registriert waren oder das unter Anleitung von zwei freundlichen Mitarbeiterinnen vor dem mit Luftballons geschmückten Eingang erledigten. 1500 Quadratmeter bietet Intersport Plum in Trier. Viel Platz, um Interessantes zu entdecken.