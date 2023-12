Best of 2023 JTI Trier: In fünf Jahrzehnten zum Tabakprimus des Konzerns

Trier · Über 100 Jahre reichen die Ursprünge des Tabak- und Zigarettenproduzenten JTI in Trier zurück. Seit fünf Jahrzehnten sitzt der Mega-Arbeitgeber für 1800 Menschen nun an seinem Standort. Dabei wird das Unternehmen immer moderner und strategisch wichtiger für den Konzern. Lesen Sie hier einen Artikel aus dem Best of 2023.

30.12.2023 , 14:38 Uhr

Hochmodern zeigt sich das Werk des Zigaretten- und Tabakproduzenten JTI in Trier im Jahr 2023. Foto: JTI Trier/Erich Francois/Erich Francois

Ein sinkender Zigarettenabsatz im Jahresvergleich um gut acht Prozent, 17 Tabaksteuererhöhungen in 24 Jahren und zuletzt eine Verteuerung von zehn Cent je Schachtel: Die Zigarettenindustrie hat es in der immer stärker reglementierten Branche der Genussmittel schwer. Dennoch steigen die Umsätze der großen Produzenten, zuletzt im deutschen Gesamtmarkt um 40 Prozent. Und damit auch bei Japan Tobacco International mit Produktion in Trier.