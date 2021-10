Auszeichnung : Exzellent! Preis für Moccamedia

Trier () Die Trierer Media-Agentur Moccamedia darf sich „Exzellenzbetrieb des deutschen Mittelstands“ nennen, denn als solchen listet ihn das Informationsnetzwerk Die Deutsche Wirtschaft (DDW) im Bereich Werbevermarkter nun auf.

Mit der jüngsten Auszeichnung „Exzellenzbetrieb“ ist eine Prüfung des Unternehmens anhand eines wissenschaftlich erstellten Kriterienkatalogs verbunden, der die Solidität des Unternehmens in den Mittelpunkt stellt. Die Prüfung erfolgt durch DDW in Zusammenarbeit mit der Deutsche Exzellenzprüfung GmbH mit Sitz in Düsseldorf.