Kostenpflichtiger Inhalt: Galeria Karstadt Kaufhof : Trierer Karstadt-Filiale in der Sim wird dicht gemacht

Die beiden Galeria Karstadt KAufhof Häuser in der Trierer Simeonstraße. Foto: Roland Morgen Foto: Roland Morgen

Trier Nun also ist die Katze aus dem Sack: Die harten Sanierungseinschnitte bei der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof treffen auch den Standort Trier. Die Karstadt-Filiale in der Simeonstraße in Trier steht vor dem Aus. Rund 70 Mitarbeiter sind dort beschäftigt.