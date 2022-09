Wirtschaft in der Region : Warum zwei Trierer Lehrer einen E-Buggy für Brasilien bauen

Trier/Natal Zwei Berufsschullehrer sind nach Brasilien geflogen, um den Prototypen eines elektrisierten Strand-Buggys zu konzipieren. Die Fahrzeuge sind Kult in dem südamerikanischen Land.

Norbert Sudhoff und Thomas Brach hätten niemals gedacht, dass sie einmal nach Brasilien eingeladen werden, um einen Elektro-Strand-Buggy zu bauen. Die beiden sind Berufsschullehrer im KFZ-Bereich der Berufsbildenden Schule für Gestaltung und Technik in Trier. 2020 hatten ihre Berufsschüler die Idee, einen Verbrenner in ein E-Auto umzubauen. Betreut von Sudhoff und Brach wandelten 24 Schüler schließlich in zwei Jahren in ihrer Freizeit einen Audi A2 in einen Elektrowagen um.

„Die Brasilianer waren sehr interessiert an dem Elektroprojekt“, erinnert sich Sudhoff. In Brasilien gibt es viele Strand-Buggys, deren Dünenfahrten eine Touristenattraktion sind. 1976 wurde die Firma Selvagem in Parnamirim an der Ostküste Brasiliens von Volkswagen do Brasil als Automobilhersteller anerkannt und begann damit, Buggys aus VW-Käfer-Teilen zu produzieren. Zwar wurde in Deutschland schon zwei Jahre später die Käfer-Produktion gestoppt, doch in Brasilien wurde er noch bis 1996 gebaut und in Mexiko sogar bis 2003. Daher erhielt man auch noch lange Teile für diese Motoren. Doch mittlerweile, fast 20 Jahre später, sind alle Reserven aufgebraucht. Der Kult-Buggy stand vor dem Aus, ebenso die Zukunftsperspektive der Fabrik Selvagem.