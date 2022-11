Innovative Unternehmen : Auszeichnung für Trierer Agentur: Warum Moccamedia die Konkurrenz hinter sich lässt

Cornelia Lamberty, Gründerin und Chefin von Moccamedia Foto: Moccamedia

Große Ehre für Triers exponierte Mediaagentur Moccamedia: Der Trierer Mittelständler erhält den Titel des „Innovator des Jahres“. Tausende Unternehmer, Geschäftsführer und Kunden haben der heimischen Ideenschmiede die Auszeichnung verliehen. Und das hat seinen Grund.

Trier ist nicht Barcelona, wie es in einem Karnevalslied heißt, aber auch keine Szenehochburg wie Köln, Frankfurt oder Berlin mit einem ausgeprägt hippen Kreativmarkt. Und doch hat sich in der Nische der Medienunternehmen mit Moccamedia über inzwischen 30 Jahre ein so dauerhaft innovatives Unternehmen entwickelt, das einzigartig in seiner Branche ist. Vielleicht gerade weil sie sich an der Mosel immer aufs Kerngeschäft konzentrieren konnte, wie Gründerin und Chefin Cornelia Lamberty immer wieder betont, konnte sie zielgerichtet ihren Weg in der Agentur-, Werbe- und Medienszene gehen, in der es mehr Eintagsfliegen unter den Start-Ups und Unternehmen gibt als dauerhaft aktive Marktteilnehmer.

Nun hat Moccamedia mit einem Jahr coronabedingter Verspätung in Berlin den Titel des „Innovator des Jahres 2021“ verliehen bekommen. Das Informationsnetzwerk „Die Deutsche Wirtschaft“ der Inhaber, Geschäftsführer, Vorstände und Führungskräfte der größten Unternehmen in Deutschland vergibt seit sechs Jahren diesen Preis, der mustergültige Beispiele für Innovationskraft und Erneuerung in allen unternehmerischen Bereichen und betrieblichen Größen kürt. Aus fast 25.000 Publikumsstimmen der Wirtschaft gehört Moccamedia im Jahr 2021 damit zu den 18 innovativsten Unternehmen Deutschlands.

„Uns beeindruckt diese Auszeichnung sehr, dass wir am Rande der Republik so öffentlich wahrgenommen werden mit unserer Arbeit“, sagt Chefin Lamberty, die Moccamedia gemeinsam mit Geschäftsführer-Partner Patrick Becker führt. Man sei als Pionier in der Branche gestartet und entwickle sich derzeit „von der Medienmanufaktur zum Medienunternehmen. Wir fühlen uns bestätigt in dem, was und wie wir es tun. Das sportn uns weiter an“.

Als One-Woman-Start-Up gegründet, würdigt der Preis Lambertys Innovationsgeist. „Das Big Business der Mediaplanung vollkommen neu zu denken, war vor über 30 Jahren revolutionär. Heute ist aus der Vision von Firmengründerin Cornelia Lamberty ein lukrativer Markt geworden, in dem sich die Visionärin mit ihrem auf mittlerweile rund 200 Köpfe angewachsenen Team weiterhin als Top-Innovatorin positioniert und sowohl Kunden als auch Medienanbietern im Bereich der abverkaufsorientierten regionalen Mediaplanung kontinuierlich höchst erfolgreiche Innovationen präsentiert“, heißt es in der Laudatio. Inzwischen sei das Unternehmen gar „Treiber einer ganzen Branche“. Denn Moccamedia organisiert, plant, erstellt und steuert für seine Kunden Werbung auf allen üblichen Print-, Online- und Funkmedien passgenau, zeitlich abgestimmt und selbst in der lasergenauen Dosierung so, dass es größtmöglichen Umsatz und optimale Aufmerksamkeit erreicht.

Was besonders auffällt: Moccamedia, das seit einigen Jahren als eines der umsatzstärksten Mediaunternehmen Deutschlands gilt und in diesem Jahr im Kerngeschäft trotz Krisenzeiten die besten Zahlen seit der Gründung schreibt, ist weiterhin inhabergeführt und gehört mit seinen fünf Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht zu einer internationalen Gruppe. Es ist überdies auch das einzige Mediaunternehmen unter den Top 100 der innovativsten Mittelständler Deutschlands. Für Cornelia Lamberty heißt das, dass ihr „Schattendasein“, wie sie sagt nun viel stärker im Rampenlicht steht und auch der Standort Trier „in ein anderes Licht gesetzt wird. Die Auszeichnung zeigt aber auch, wie viele innovative Unternehmen es in Deutschland gibt, die es verdient haben, einmal in der Öffentlichkeit zu stehen“.