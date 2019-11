Regionale Wirtschaft : Von der Aushilfe zur Schichtleiterin

Trierweiler Mitarbeiter werden in vielen Branchen gesucht. Dabei haben manche Betriebe die Weiterbildung ihres eigenen Personals noch nicht entdeckt. Wie der Wandel von einer Aushilfe zur Schichtleiterin gelingen kann, zeigt ein positives Beispiel im Trierweiler Unternehmen Galileo.

Mit 230 Millionen produzierten Mini-Pizzen pro Jahr ist das Trierweiler Unternehmen Galileo schließlich mittlerweile der europäische Marktführer in diesem Segment und beliefert europaweit alle Discounter. Hinzu kommen gefüllte Fladen, Pizza-Donuts, Mini-Burger, Macarons und Mini-Streusel zum Auftauen und Aufbacken, die ausschließlich in Trierweiler produziert werden. „Pizzen, Fingerfood und Tiefkühl-Produkte: Das ist ein wachsender Markt“, sagt Unternehmenschef Stefano La Vecchia und verweist auf Wachstumsraten von fünf bis 15 Prozent jährlich beim Umsatz.

Doch mit dem Wachstum stellen sich über die Jahre auch Herausforderungen ein. Für den Drei-Schicht-Betrieb an fünf Tagen in der Woche wird es immer schwieriger, die benötigte Menge an Personal, aber auch deren gefragte Qualifikation zu finden. „In der Produktion funktioniert die Zusammenarbeit mit Personaldienstleistern sehr gut, von denen haben wir auch viele Mitarbeiter übernommen“, sagt Chefin Bärbel La Vecchia und verweist auf gut 150 Mitarbeiter, vier Azubis und neun Minijobber. „Allerdings müssen wir schauen, dass uns kein Potenzial verloren geht, entweder, weil wir Fähigkeiten übersehen oder Fachkräfte einfach nach Luxemburg abwandern.“

So haben in der ersten Jahreshälfte in der Region Trier bereits gut 800 Beschäftigte mit einer beruflichen Weiterbildung über eine Unterstützung durch Arbeitsagentur oder Jobcenter begonnen, weitere 41 Weiterbildungen gibt es in heimischen Betrieben. Auch bei Galileo wurde und werden mit Hilfe der Arbeitsagentur Umschulungen und Qualifizierungen auch für wenig oder nicht ausgebildete Mitarbeiter unterstützt, um sie künftig als Facharbeiter einsetzen zu können. „Wir haben ein Auge auf die Betriebe und versuchen ihnen so gut es geht unter die Arme zu greifen, auch bei technischen Neuerungen“, sagt der Chef der Trierer Agentur für Arbeit, Heribert Wilhelmi.