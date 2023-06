Trier „Muss ich als Rentner eine Steuererklärung abgeben?“

(red) Die Telefone beim Volksfreund waren im Dauereinsatz: Frage um Frage beantworteten die drei Steuerexperten der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz (SBK) den Anrufern am Lesertelefon. Welche Beträge können an welcher Stelle geltend gemacht werden? Welche Pauschbeträge gelten für mich? Und welche zusätzlichen Ausgaben kann ich in meiner Steuererklärung angeben? Zwar haben Steuerpflichtige, die sich nicht von einem Steuerberater oder dem Lohnsteuerhilfeverein beraten lassen, für die Abgabe ihrer Steuererklärung noch bis Ende September Zeit, viele Detailfragen brannten den Lesern jedoch jetzt schon unter den Nägeln. Ob es um Rente oder Mieteinnahmen ging, um die Photovoltaikanlage auf dem Dach oder die Fahrt zum Arzt, um Werbungskosten oder Pauschbeträge: Die Steuerberater hatten hilfreiche Antworten parat: