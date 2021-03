Arbeitsmarkt : Trotz Pandemie: Arbeitslosigkeit sinkt

Die Agentur für Arbeit in Trier hat die März-Zahlen vorgelegt. Die Arbeitslosenzahl sinkt leicht auf 12 180 arbeitssuchende Menschen in der Region Trier. Foto: friedemann vetter (ve._), Friedemann Vetter

Trier Die anhaltende Corona-Krise macht sich am regionalen Arbeitsmarkt noch nicht so recht bemerkbar. Die Arbeitslosenzahl im März ist weiter gesunken. 12 180 Menschen suchen eine Job, die Arbeitslosenquote liegt bei 4,2 Prozent.

Die Entwicklung am Arbeitsmarkt in der Region Trier ist weiter stabil. Im März ist die Zahl der Arbeitssuchenden zum Vormonat leicht gesunken, doch die Dynamik früherer Jahre bleibt mit Corona im Hintergrund auf der Strecke.

Ein zweiter Bereich ist die Entwicklung bei den angebotenen, freien Stellen in der Region. Und hier scheint sich eine Besserung zu zeigen. Erstmals in diesem Jahr liegt der Zugang an neu gemeldeten Stellen leicht über dem Vorjahresniveau. Er ist besonders im Bau- und dem Gastgewerbe sichtbar. Diese Branche ist kaum durch die Pandemie beeinträchtigt, im Gegenteil, das Handwerk ist mit Auslastung und Anfragen sehr zufrieden. Doch der Chef der Arbeitsagentur deutet auf eine weitere Entwicklung hin, die aus seiner Sicht erfreulich ist. Heribert Wilhelmi: „Die Nachfrage nach Personal in der Hotel- und Gaststätten-Branche lässt sich darauf zurückführen, dass Betriebe mit der Einführung von Corona-Schnelltests und der Perspektive auf Öffnung der Außengastronomie auf eine Widerbelebung ihres Geschäfts hoffen. Allerdings muss angesichts der sich aktuell dramatisch entwickelnden dritten Pandemiewelle abgewartet werden, ob sich ihre Erwartungen erfüllen können.“