Trier : Was sich IG-Metall-Mitglieder erhoffen

Trier (red) Die IG Metall in der Region Trier hat für die bevorstehende Tarifrunde ihre Mitglieder befragt, welche Forderungen sie für sinnvoll erachten. „Die Befragungsergebnisse untermauern, dass wir mit unserer Tarifforderung richtigliegen,“ zieht Christian Schmitz, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Trier, ein positives Resümee nach Auswertung der Daten.

„In der anstehenden Tarifrunde stellen wir damit die Themen nach vorne, die an der Basis vor Ort besonders intensiv diskutiert werden.“ Große Zustimmung finde die Absenkung von Arbeitszeiten, um Beschäftigung zu sichern. Dabei ist, etwa bei Kurzarbeit, auch der finanzielle Ausgleich von Bedeutung. Schon jetzt habe der noch junge Vorschlag einer Vier-Tage-Woche mit teilweisem Entgeltausgleich in der Region hohe Zustimmungswerte. „67,6 Prozent der Befragten sehen in ihr ein wichtiges Instrument der Beschäftigungs- und Zukunftssicherung“, so Schmitz.