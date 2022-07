Trier : Umschulung und neue Perspektiven

Die Agentur für Arbeit bietet im Juli Informationsveranstaltungen zum Thema Perspektive an. Foto: Friedemann Vetter/TV/Friedemann Vetter

Trier Neue Angebote der Agentur für Arbeit im Juli für Arbeitsuchende.

Berufsperspektive finden: Telefonaktion am 14. Juli

Kaum ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin bleibt heutzutage während der gesamten beruflichen Laufbahn in dem ursprünglich erlernten Beruf. Jobwechsel, Karrieresprünge oder komplette berufliche Neuorientierungen sind an der Tagesordnung. Bei der Telefonaktion der Agentur für Arbeit Trier am Donnerstag, 14. Juli, von 14 bis 16 Uhr beantworten die Expertinnen und Experten der Berufsberatung im Erwerbsleben unter 0651/205-7700 alle Fragen zur Karriereplanung, dem Berufseinstieg nach Ausbildung oder Studium, dem Wiedereinstieg nach einer Familienzeit und zur Weiterbildung.

Zum Arbeiten nach Luxemburg: Eures-Beratung am 19. Juli

Internationale Firmen, höhere Nettogehälter und gute Sozialleistungen. Wenn Jobsuchende den beruflichen Schritt über Grenzen hinauswagen möchten, kommen länderspezifische Anforderungen an die Bewerbung, ein anderes Sozialversicherungssystem und vielleicht sogar sprachliche Hürden auf sie zu. Die Beratung des European Employment Services (Eures) informiert beim Online-Vortrag am Dienstag, 19. Juli, 17 Uhr, über die Besonderheiten des Arbeitens in der Grenzregion und gibt Tipps für die passende Bewerbung. Die Veranstaltung ist kostenfrei und wird via Skype for Business angeboten.

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/trier/veranstaltungen

Betriebliche Umschulung – Gefördert bis zum Abschluss am 28. Juli

Nicht nur im jugendlichen Alter, sondern auch als Erwachsener kann eine Ausbildung von zentraler Bedeutung sein. Eine betriebliche Umschulung ist eine besondere Form der beruflichen Fortbildung, die zu einem anerkannten Ausbildungsberuf führt. Die Agentur für Arbeit kann eine solche Umschulung fördern. In der Online-Veranstaltung am Donnerstag, 28. Juli, 17.30 Uhr, erfahren Interessierte, in welchen Berufsbildern eine Umschulung möglich ist, welche Fördervoraussetzungen es gibt und wie Verfahren und Abläufe funktionieren.