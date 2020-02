Umweltmesse : Die Öko 2020 trifft den Nerv der Zeit

Trier Handwerk präsentiert sich vom 28. Februar bis 1. März mit 140 Ausstellern: Sanierung und Klimaschutz im Trend.

Dann werden an den drei Messetagen auf knapp 7000 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Trierer Messepark 140 Aussteller alles präsentieren, was es zum Thema Bauen und Sanieren aktuell auf dem Markt gibt. Die drei Innungen – Sanitär, Heizung und Klimatechnik, Schornsteinfeger sowie Steinmetze und Bildhauer – führen neue Techniken vor, zeigen nachhaltige Heizsysteme und beraten mit aktuellen Tipps zur Energieeinsparung.