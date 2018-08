Schlauere Azubis, glücklichere Chefs

Die aktuellen Ergebnisse der Universität Koblenz-Landau zeigen eindeutig, dass junge Menschen von der täglichen Zeitungslektüre profitieren — und dass das ZeiLe-Projekt ein echter Mehrwert für Firmen ist. Von Björn Pazen

Immer häufiger beklagen sich Ausbildungsbetriebe über Mängel in der Ausbildungsreife ihrer Azubis, gerade im Bereich Deutsch und Allgemeinbildung, aber auch, was Sozialkompetenzen betrifft. Ein „Gegenmittel“ ist das Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ (ZeiLe), das der Trierische Volksfreund seit 2009 anbietet. Dass die tägliche Zeitungslektüre Wissen steigert und zugleich den Wortschatz und die Rechtschreibung verbessert, ist wissenschaftlich belegt durch die Universität Koblenz-Landau, die die Teilnehmer seit zehn Jahren wissenschaftlich begleitet und kontinuierlich testet. Sozialkompetenzen lernen die Azubis, die über den Volksfreund teilnehmen, zudem in der Azubi-Akademie der IHK Trier. Alle ZeiLe-Teilnehmer können die Kurse, die sich zum Beispiel den Themen Konfliktmanagement, Rhetorik, Selbstvertrauen, aber auch ausbildungsspezifischen Fähigkeiten widmen, kostenlos besuchen.

Gerade hat die Universität Koblenz-Landau die Ergebnisse des ZeiLe-Projektjahres 2017/18 veröffentlicht, das am 31. Juli endete. Und die Auszubildenden, die über den Volksfreund an ZeiLe teilgenommen haben, liegen in Sachen Wissenszuwachs erneut über dem Landesdurchschnitt der insgesamt über 1000 Teilnehmer. Sie hatten ihr Wissen im Schnitt um 12,1 Prozent gesteigert, der Landesdurchschnitt lag bei 10,3 Prozentpunkten. Dass diese Wissenssteigerung durch die tägliche Zeitungslektüre bedingt ist, zeigt der wissenschaftliche Vergleich mit einer Kontrollgruppe, die keine Zeitung las, und ihr Wissen lediglich um durchschnittlich 3,5 Prozent steigerte.

Aber wie kommt die Universität auf diese Ergebnisse? Zum Start und zum Abschluss des Projektjahres absolvieren die Teilnehmer sogenannte Kompetenztests mit 70 Fragen zur Allgemeinbildung. Während des Projektzeitraums stehen im Drei-Wochen-Turnus Wissenstests zu aktuellen Themen an, mit Fragen zu Politik, Sport, Regionalem, Wirtschaft oder Kultur.

Im Einzelnen haben die Azubis, die über Volksfreund an ZeiLe teilgenommen haben, zum Beispiel ihr Politikwissen in einem Jahr um 13,6 Prozent gesteigert, in Geschichte waren es 10,6 Prozent, bei Wirtschaftsfragen waren es 6,2 Prozent, bei Geografie um 15,0 Prozent, beim Wortschatz lag der Wert bei 7,2 Prozent. Die größten Steigerungen gab es bei Kunst und Kultur (18,5) und Sport (15,1). Jungen (14,2 Prozent) haben ihr Wissen mehr gesteigert als Mädchen (11,4), und ehemalige Realschüler (15,3) deutlicher als Abiturienten (12,5 Prozent). Zudem verbesserte sich in den Tests, in denen die Teilnehmer eigene Texte schreiben mussten, die Rechtschreibung deutlich.

Ein weiteres Ergebnis: Wer zwei Jahre teilnimmt, hat bessere Werte als Azubis bei der ersten Teilnahme – dort liegt die Prozentzahl der richtig beantworten Fragen bei 74,1 Prozent im Vergleich zu 70 Prozent. Und als eine Konsequenz aus der täglichen Zeitungslektüre ist auch die Bereitschaft der Azubis sehr hoch, sich selbst eine Zeitung anzuschaffen – auch weil die Tageszeitung als seriöse und zuverlässige Informationsquelle bewertet wird. Und: Wer täglich die Zeitung liest, hat danach ein deutlich höheres Interesse zum Beispiel an politischen Themen.

Das Fazit ist klar: Wer als Azubi täglich Zeitung liest, hat eine bessere Argumentationsfähigkeit, mehr Wissen über regionale und politische Zusammenhänge und hat zudem bessere Noten in der Berufsschule. Somit ist das ZeiLe-Projekt ein echter Mehrwert für die Ausbildung.

Und die Ergebnisse der – für Unternehmen kostenlosen – wissenschaftlichen Begleitung zeigen, dass jeder Azubi, also auch jede Firma profitiert. Noch bis Mitte September können Unternehmen ihre Auszubildenden für das Projektjahr 2018/19 anmelden. Die einzigen Kosten sind jene für das Abo.

Die Teilnehmer erhalten die Zeitung entweder in gedruckter Form, als E-Paper oder als Kombination aus beiden Varianten. Und nicht nur die wissenschaftliche Begleitung und die Teilnahme an der IHK-Azubi-Akademie ist schon inkludiert, sondern auch weitere Zusatzleistungen.

Zum Beispiel eine kostenlose Imageanzeige oder eine Führung hinter die Kulissen des Volksfreunds. Infos und das Anmeldeformular unter www.zeile.volksfreund.de. Bei Fragen einfach per Mail wenden an:

leseprojekte@volksfreund.de