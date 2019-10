Arbeitsmarkt : Unternehmen und Wissenschaft vernetzen sich

Bitburg Beim „Forum Arbeit - Personal - Organisation“ tauscht die Uni Erkenntnisse mit regionalen Firmen aus.

(red) Unternehmensnachfolge, Fachkräftesicherung, Digitalisierung – diesen drei aktuellen Themenfeldern für Unternehmen widmet sich das „Forum Arbeit – Personal – Organisation“ am 25. November 2019 in Bitburg. Dabei sollen Erkenntnisse und Instrumente aus der Universität Trier in die Region getragen und eine Plattform zum Kennenlernen, Austauschen und Netzwerken für Unternehmer, Führungskräfte, Personalverantwortliche, Verbandsvertreter sowie Wissenschaftler und Studierende geschaffen werden.