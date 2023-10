Tarifverhandlungen Streikwinter rückt immer näher: Verdi plant Streiks im Weihnachtsgeschäft

Ein heißer Streikwinter rückt immer näher. Auch in der sechsten Tarifrunde im rheinland-pfälzischen Handel ist es zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten am Montag zu keiner Einigung gekommen. Nun arbeitet die Gewerkschaft Verdi daran, ihre Drohungen in die Tat umzusetzen, was für alle Auswirkungen bis ins Weihnachtsgeschäft und ins neue Jahr haben könnte.