Finanzen : Gekündigte Prämiensparverträge: Was betroffene Kunden nun unbedingt beachten sollten

Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Martin Schutt

Mehrere Tausend Prämiensparer erhielten im Frühjahr eine Kündigung von der Sparkasse Trier. Inzwischen gibt es zwei Gerichtsurteile dazu. Warum damit die Sache nicht geklärt ist und nun auch Kunden anderer Sparkassen Rat suchen.

Ende Februar erhielten viele Kunden der Sparkasse Trier Post. Darin kündigte das Kreditinstitut rund 5400 so genannte Prämiensparverträge. Kunden hatten über viele Jahre hinweg monatlich Geldbeträge eingezahlt. Dafür bekamen sie Zinsen, von denen man in Zeiten niedrigster Zinsen eigentlich nur träumen konnte. Seit dem Frühjahr sind weitere Briefe verschickt worden. Und zwar solche, in denen unter anderem Anwälte der Sparkasse ihre Sicht der Dinge mitteilten.

Sparkasse legt Berufung ein

In zwei Fällen standen sich als Konsequenz Kreditinstitut und Prämiensparer in Gerichtsverfahren gegenüber. In beiden Fällen entschied das Gericht für den Kunden. Zuletzt das Landgericht Trier (Urteil vom 26. Oktober 2022, AZ: 6 O 133/22).

Zu konkreten Fragen will sich die Sparkasse Trier weiterhin nicht äußern. Pressesprecher Carlo Schuff bestätigt jedoch auf TV-Anfrage, dass das Kreditinstitut gegen das Urteil des Landgerichts Berufung eingelegt hat, „da wir weiterhin der Auffassung sind, in Einklang mit der BGH-Rechtsprechung gehandelt zu haben.“

Die Sparkasse hat auch gegen ein Urteil des Amtgerichts (Amtsgericht Trier, 29. Juli 2022, AZ: 7 C 143/22) Rechtsmittel eingelegt. Dieses Urteil hat nach Ansicht von Josephine Holzhäuser von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz besondere Bedeutung. Denn es betrifft eine der Sparvertragsvarianten, die sich häufig unter den gekündigten Fällen zu finden ist. Rechtsanwalt Christian Burg von der Kanzlei Haufs-Brusberg & Kollegen, die die Kläger vor dem Amtsgericht vertreten hat, geht davon aus, dass es bei dem Urteil um ein Vertragsmuster gegangen sei, das auf mehr als die Hälfte der betroffenen Kunden zutreffe.

Auch andere Kreditinstitute kündigen

Mehr als 200 Bürger haben sich inzwischen bei der Verbraucherzentrale gemeldet und um Rat gefragt. Darunter befinden sich nicht nur Kunden des Trierer Kreditinstituts. Auch andere Sparkassen in Rheinland-Pfalz haben inzwischen Prämiensparverträge gekündigt. Wenn auch laut Holzhäuser in zahlenmäßig kleinerem Umfang. Unter anderem gehe es um Verträge mit der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück und der Kreissparkasse Bitburg-Prüm.

Den Sparern gibt die Expertin der Verbraucherzentrale zwei Tipps mit auf den Weg. So sollten sich Kunden in Schriftwechseln auf das jeweils passende Gerichtsurteil berufen. Zudem rät Holzhäuser dazu, sich anwaltlichen Beistand zu sichern. Denn sie geht nicht davon aus, dass die Sparkasse zu Kompromissen bereit sei.

Wichtig: Wer bisher noch nichts gegen die Kündigung unternommen hat, sollte eines nicht tun. Das von Kreditinstituten nach der Kündigung ausgezahlte Geld dürfe nicht anderweitig ausgegeben werden. Das könnte laut Verbraucherzentrale als Einwilligung in die Kündigung gewertet werden.

Gut für Betroffene: Wer bisher nicht reagiert hat, muss auf der anderen Seite nicht fürchten, ohne aktuelle Klage in die Röhre schauen zu müssen. Denn die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. Sie beginnt im Fall der Trierer Verträge am 1. Januar 2023 und endet am 31. Dezember 2025. Für eine ausgiebige Beratung, wie zu reagieren ist, ist also noch lange genug Zeit.

Josephine Holzhäuser geht davon aus, dass bis Ende 2025 juristisch geklärt sein wird, ob die Kündigungen rechtmäßig gewesen sind. Bis dahin könnte die Zeit für die Kunden spielen. Denn die Zinsen steigen. Als Begründung für die Kündigungen war angeführt worden, dass die Europäische Zentralbank seit mehr als zehn Jahren kontinuierlich ihren Leitzinssatz senke. Außerdem verlangte die Zentralbank seit 2013 Negativzinsen für Einlagen der Banken und Sparkassen. Dies wirke sich gravierend auf die Verzinsung einer Vielzahl von Sparverträgen aus.

Zinsen inzwischen gestiegen