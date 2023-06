Ein Schreiner unterwegs mit dem Zug hat keine Chance Straße, Schiene, Strom: Wo der Trierer HWK-Geschäftsführer noch Verbesserungspotenzial sieht

Handwerker fahren zu Kunden, transportieren Werkzeug und Material – sie sind besonders von gutem und günstigem Verkehr abhängig. Matthias Schwalbach, HWK-Geschäftsführer, sieht die Region bei der Verkehrslage bereits gut aufgestellt: „Insgesamt sind die Unternehmen durchaus zufrieden mit der Verkehrssituation. Man hat in der Region nicht viel mit Staus zu tun, auch die Anbindung nach Westen ist in Ordnung.“ Zudem sei der ländliche Raum von der Straße her heute eigentlich schon gut angebunden, betont der HWK-Chef.