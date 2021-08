Versicherung : Versicherung gegen Kinderinvalidität - Was Eltern wissen müssen

Versicherung gegen Kinderinvalidität - Was Eltern wissen müssen

Kinderinvaliditätsversicherung sind nach Ansicht der Verbraucherzentrale in Trier wichtiger und umfangreicher als die viel häufiger abgeschlossene Kinderunfallversicherung. Warum ist das so?

Für Familien ist eine Kinderinvaliditätsversicherung eine der wichtigsten Versicherungen überhaupt, sagt die Verbraucherzentale in Trier. Sie sei so bedeutend wie die Berufsunfähigkeitsversicherung für Eltern, heißt es von dort.

Der Versicherer leistet bei einer Kinderinvaliditätsversicherung also auch dann, wenn das Kind erkrankt und dadurch seine körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird. Das ist deshalb besonders wichtig, weil Kinder sehr viel häufiger wegen einer Krankheit invalide werden als nach einem Unfall. Nicht einmal ein Prozent der Invalidität von Kindern geht auf einen Unfall zurück, während 99 Prozent krankheitsbedingt ist.

Die Police gibt es sowohl als eigenständige Versicherung als auch als Zusatzversicherung zu einer Kapitallebens- oder Rentenversicherung. Diese Kombination ist jedoch meist nicht empfehlenswert. Solche Produkte sind wenig transparent, sehr unflexibel und meist nicht so ertragreich wie andere Geldanlagen.

Die Versicherer bieten die Verträge in der Regel ab dem ersten Geburtstag an, in seltenen Fällen auch schon sechs Wochen nach der Geburt. Ein Vertragsabschluss ist meist nur bis zum 14. oder 16. Lebensjahr möglich.