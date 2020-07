Weinwirtschaft : Vertriebsleiterin für Bischöfliche Weingüter

Aurélie Botton-Schmaus tritt am 1. August die Stelle als Vertriebs- und Marketingleiterin bei den Weingütern an. Foto: Bischöfliche Pressestelle

Trier (vk/red) Verstärkung für die Bischöflichen Weingüter Trier: Aurélie Botton-Schmaus tritt am 1. August die Stelle als Vertriebs- und Marketingleiterin bei den Weingütern an. Das hat Güterdirektorin Julia Lübcke bekannt gegeben.

Botton-Schmaus, Jahrgang 1987, stammt aus Bordeaux, wo sie den Beruf der Sommelière erlernt hat. Zudem hat sie einen Masterabschluss für die Bereiche Wein-Marketing und -Management an der Business School in Bordeaux. Ihre berufliche Laufbahn führte Botton-Schmaus bisher nach Schottland, in die USA, Belgien, die Toskana, Chile und Deutschland, wo sie in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Management gearbeitet hat.