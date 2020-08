Getränke : Deutsche Bierbrauer wollen Flaschenchaos beenden

Bitburg Bei den Halbliterflaschen hat nahezu jede Brauerei ihr eigenes Gebinde. Das soll bei den 0,3-Liter-Flaschen vermieden werden. Das haben sich vier große Brauereien auf die Fahnen geschrieben.

Wer kennt nicht die klassische 0,7-Liter-Sprudelflasche, die auch im Pet-Zeitalter die meisten deutschen Mineralbrunnen noch im Angebot haben. Die Mehrwegflasche ist seit über einem halben Jahrhundert auf dem Markt und nach Angaben der Genossenschaft deutscher Brunnen (GdB) so bekannt wie Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Genossenschaft achtet darauf, dass die Qualität der Flaschen und Kästen immer auf einem einheitlich hohen Niveau gehalten wird und ausreichend neue Flaschen und Kästen im Umlauf sind.

Die Initiatoren der neuen Gesellschaft, neben Bitburger sind das Krombacher, Radeberger und Warsteiner, haben gemeinsame, verbindliche Regeln für die Teilnahme an dem Flaschenpool vereinbart. Dabei geht es beispielsweise um die Verpflichtung, genügend neue Flaschen in das System einzuspeisen und im Gegenzug abgenutzte Exemplare rechtzeitig auszusortieren. Das Unternehmen mit dem etwas sperrigen Namen Gesellschaft für Mehrwegmanagement (Gemema) soll somit die Qualität der umlaufenden Glasflaschen sichern.

In der Braubranche knirscht es im Gebälk, weil es – anders als etwa bei den Mineralbrunnen – keine klaren Vereinbarungen gibt, welche Brauerei eine Anzahl x neuer Flaschen in den Mehrweg-Kreislauf einspeist, um Menge und Niveau der umlaufenden Flaschen zu erhalten. Einige Firmen verlassen sich darauf, dass der Konkurrent ausreichend neue Flaschen einspeist und man so selbst Kosten für die Neuanschaffung sparen kann.