Ausbildung : Future 2.0: Sogar ein Besucher aus Marokko dabei

Trier Zum zweiten Mal fand die Trierer Ausbildungsmesse Future 2.0 digital statt. 550 Besucher informierten sich meist in Live-Chats über Betriebe, Berufe und was möglich ist. Doch etwas fehlte.

Zum zweiten Mal saßen am vergangenen Freitag junge Leute, die wissen möchten, wo ihr beruflicher Weg hinführen kann, vor Bildschirmen. So wie Berufsberater, Firmenchefs, Eltern, Lehrer. Auch Thomas Mares. Er ist Berufsberater der Agentur für Arbeit in Trier und chattete während der Ausbildungsmesse stundenlang professionell. „Was kann ich nach der Schule überhaupt machen?“ sei er am häufigsten gefragt worden, sagt er nach sieben Stunden Beratung via Bildschirm. Wer mit einem genauen Berufsziel teilgenommen habe, habe den direkten Weg über die sogenannte Job-Wall mit Hunderten freier Ausbildungsplätze zu den Betrieben genommen.

Obwohl die Agentur für Arbeit einen hochklassigen virtuellen Messeraum geschaffen hat, fehlt was. Mares sagt: „Das digitale Format hat Vor- und Nachteile.“ Die Stärke sieht er in der guten Erreichbarkeit der Messe. „Gerade in unserem großflächigen Bezirk ist der Besuch einer Messe in Trier für Jugendliche aus der Schneifel oder der Vulkaneifel nicht so einfach zu stemmen.“ Digital hätten sie sich problemlos einloggen können. An dem Workshop „Menschen helfen“, in dem sich alles um Pflegeberufe drehte, habe sogar ein junger Mann aus Marokko teilgenommen, weil er sich über das Berufsfeld Pflege in Deutschland informieren wollte. Am Workshop „Einfach raus“ habe eine Nordrhein-Westfälin teilgenommen. Sie habe sich dort über Möglichkeiten, nach der Schule in andere Länder zu gehen, informiert.