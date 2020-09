Handwerk : „Da stehe ich drüber“

Lorscheid In Corona-Zeiten ist die Berufsorientierung schwierig: Die Handwerkskammer stellt deshalb Azubis vor, die Vorbild sind. Pia Paulus gehört dazu.

Schon als Kind war Pia Paulus aus Lorscheid (Landkreis Trier-Saarburg) von Maschinen angetan. Wenn ihr Papa am Traktor schraubte, dann war sie dabei, schaute zu und probierte aus. „Ich wusste schon mit vier Jahren, dass ich später mal etwas Handwerkliches machen würde“, sagt die 20-Jährige heute. Auch das Profilbild ihrer Facebook-Seite zeigt, was sie fasziniert: Fünf Motorräder sind darauf zu sehen, auch ihre Yamaha. Bald wird sie den Gesellenbrief zur KFZ-Mechatronikerin in der Tasche haben und eine besondere Auszeichnung wurde ihr jetzt verliehen: Sie ist Lehrling des Monats August 2020. Nach der Realschule hatte die junge Frau ihre Lehre in einem Reparaturbetrieb für Motoren begonnen. „Dort habe ich super viel gelernt, aber nur an Motoren zu arbeiten, war nicht mein Ding, mir haben die Autos gefehlt“, erklärt sie den Lehrstellenwechsel. Im Volkswagen-Zentrum in Trier hat sie weitergemacht und ist glücklich. An diesem Mittwoch hat sie Inspektionen durchgeführt, Räder gewechselt und mit Gesellen gemeinsam einen Motorfehler gesucht. Sie spricht von einer Supertruppe, darunter zwei Frauen, sie und eine Gesellin, und dass alle gut miteinander klarkommen.