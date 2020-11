Trier : VTU sagt Neujahrsempfang 2021 ab

Trier (hw) Die Vereingung Trierer Unternehmer (VTU) hat ihren für den 15. Januar 2021 geplanten Neujahrsempfang abgesagt. Die Entscheidung sei der VTU nicht leicht gefallen, aber wegen der derzeitig angespannten Corona-Lage alternativlos.

„Der Vorstand der VTU hat in enger Abstimmung mit dem Beirat beschlossen, den VTU Neujahrsempfang 2021 abzusagen“, teilt der Unternehmerverband mit. Die Vorstands- und Beiratssitzung sowie die Mitgliederversammlung würden 2021 zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. „Im Einklang mit den vielfältigen Schutzmaßnahmen, die die Unternehmen zur Eindämmung der Pandemie in ihren Betrieben getroffen haben, möchte die VTU aber ebenfalls einen für die Öffentlichkeit sichtbaren Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten.“

Für die Wirtschaft in der Region Trier ist der Neujahrsempfang immer ein Höhepunkt im Wirtschaftsjahr. Zahlreiche hochkarätige Redner haben in den vergangenen Jahren mit Wirtschaft und Politik bei der Veranstaltung diskutiert. In den letzten Jahren waren dies unter anderem Friedrich Merz, Ulrich Wickert oder auch Professor Udo di Fabio, Direktor des Instituts für öffentliches Recht an der Uni Bonn, Richter des Bundesverfassungsgerichts a.D.. Bis zu 600 Gäste aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft haben an dem Neujahrsempfang teilgenommen.