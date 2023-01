Regionale Wirtschaft : VTU verlegt Neujahrsempfang 2023 in den Mai

Trier (red) Nachdem die Neujahrsempfänge der Vereinigung Trierer Unternehmer in der Region Trier e.V. (VTU) in den Jahren 2021 und 2022 Corona- bedingt abgesagt werden mussten, ist der für Freitag, 13. Januar, vorgesehene VTU-Neujahrs-empfang 2023 auf Freitag, den 12. Mai verlegt worden. Obwohl es derzeit keine Auflagen oder Personenbegrenzungen für die Durchführung von Veranstaltungen in Innenräumen gibt, wurde der Durchführung einer Großveranstaltung im Winter vor dem Hintergrund einer möglichen Corona-Infektion von vielen VTU-Mitgliedern mit großer Sorge entgegengesehen, berichtet die VTU.

Daher habe der Vorstand der VTU beschlossen, diesen Bedenken Rechnung zu tragen und den Empfang in den Mai zu verlegen.

Der neue Termin am 12. Mai, an dem auch die VTU-Vorstands- und Beiratssitzung sowie die Mitgliederversammlung stattfinden werden, wird mit einer Feier zum 60-jährigen Bestehen der am 1. April 1963 gegründeten Unternehmervereinigung verbunden.