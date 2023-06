Ergebnis des Vorentscheids Wahl zur Mosel-Weinkönigin: Diese drei Kandidatinnen treten an

Marie-Sophie Schwarz ist 23 Jahre alt und studiert seit Oktober 2022 an der Hochschule Geisenheim das Fach Internationale Weinwirtschaft. Zuvor hat sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau in einer großen Sektkellerei in Trier absolviert. Praktische Erfahrung sammelte sie zudem mit Praktika in Weingütern an der Mosel und in Südtirol.