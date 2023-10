Gewerkschaften Warum Streiks im Arbeitskampf immer beliebter werden

700 Menschen haben sich im Tarifkonflikt in diesem Jahr allein im Dr. Oetker-Werk in Wittlich beteiligt. Das waren rund die Hälfte aller Beschäftigten. Bei Schloss Wachenheim sind erstmals in der 135-jährigen Geschichte des Unternehmens überhaupt vor wenigen Wochen Beschäftigte vors Werktor getreten, um für mehr Lohn zu kämpfen. „Das Engagement der Beschäftigten hat uns selbst überrascht“, gesteht der zuständige Gewerkschaftssekretär Jerome Frantz von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG). Teilweise hätten sich sogar Nicht-Gewerkschaftsmitglieder am Arbeitskampf beteiligt. Und so sind allein im Juni dieses Jahres 125 neue Mitglieder der NGG in der Region Trier beigetreten. Insgesamt gibt es in der Region Trier rund 25.000 Gewerkschafter.